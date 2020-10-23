И от гриппа спасет, и от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал работу над новой вакциной, которая будет защищать не только от коронавирусной инфекции, но и от гриппа. Об этом рассказал генеральный директор центра Ринат Максютов. По словам господина Максютова, сотрудники «Вектора» провели комплексное исследование совместного инфицирования сезонным вирусом гриппа и ковидом. «Оно показало, что одновременное заболевание гриппом и COVID-19 значительно усиливает тяжесть и летальность именно сезонного гриппа, — подчеркнул руководитель научного центра. — Актуальность данных исследований имеет не только теоретическую доказательную базу, но и практическую».

