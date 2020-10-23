Уже третий за неделю масочный рейд прошел в Новосибирском метрополитене

Представители Новосибирского Минтранса совместно с полицейскими продолжают воспитывать у пассажиров «противоковидную дисциплину». На фоне небывало высоких для области показателей по заболеваемости COVID-19 проверки становятся все более бескомпромиссными. Штрафуют и тех, кто масок при себе не имеет в принципе, и тех, кто носит «средства индивидуальной защиты» неправильно. Нарушителям выписывают штрафы в размере от тысячи до тридцати тысяч рублей. Самые крупные финансовые наказания грозят тем гражданам, которые игнорируют масочный режим уже не в первый раз, агрессивно отказываются надевать маску и в целом оказывают сопротивление полицейским. По словам проверяющих, таких отчаянных нарушителей немного — в основном новосибирцы уже привыкли к ношению масок в общественном транспорте.

Фото: из архивов пресс-служб