Модернизированные вокзалы заработали в Новосибирской области

После масштабной реконструкции вновь открыли свои двери два ж/д вокзала: на станции Чаны и на старейшей станции Транссиба – в городе Татарске. Обновлены фасады зданий, интерьеры, инженерные системы, вся инфраструктура. В залах ожидания установили светодиодные табло и станции для зарядки гаджетов, для покупки билетов — помимо касс — поставили электронные терминалы. «Наша магистраль последовательно идет по пути создания комфортной среды для наших уважаемых пассажиров. Это и вокзальные комплексы, и привокзальные площади, и подвижной состав. И вся инфраструктура: залы ожидания, все, что касается информационного обеспечения – все сделано по современным технологиям», — подчеркнул начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, участвовавший в торжественном открытии вокзалов, отметил: «Каждый вокзал, который за последние пять лет реконструирован и введен в эксплуатацию, индивидуален с архитектурной точки зрения. Он имеет свою особенность, создает облик населенных пунктов. Благодаря такому подходу на каждой станции вокзал становится центром населенного пункта. И что самое главное, он дает толчок для дальнейшего развития».

Фото: из архивов пресс-служб