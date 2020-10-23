Диагноз «коронавирусная инфекция» будут ставить еще быстрее

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что теперь на постановку диагноза будет уходить меньше времени, поскольку переправлять данные в учреждения Роспотребнадзора больше не придется. В данный момент право на постановку диагноза есть уже у нескольких лабораторий. Как отметил господин Хальзов, этот список вскоре увеличится: «Мы планируем работать еще с одной лабораторией, увеличить количество тестов, которые будут проводиться на территории города Новосибирска».