Производство антиковидной вакцины планируют запустить в Новосибирске

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников сообщил, что компания «Вектор-Биальгам» может стать площадкой для производства противоковидной вакцины «ЭпиВакКорона». Ее разработкой занимались специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор.



«Речь идет о крупных объемах производства, и что касается вакцины „Вектора“, прорабатываются варианты разных производителей. В том числе реален вариант, что определенный объем будет производиться в Кольцово, на базе компании „Вектор-Биальгам“, который имеет успешный опыт производства вакцины от гепатита А, — отметил господин Красников. — По-видимому, компания может стать одной из первых, кто подхватит это производство».