Горячая линия «112» поможет отыскать нужное лекарство

В Новосибирской области служба «112» усилена дополнительными медицинскими работниками для консультаций по вопросам противодействия COVID-19. Кроме того, службу интегрировали с колл-центром одной из крупнейших аптечных сетей. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов: «Теперь номер „112“ будет взаимодействовать с колл-центром аптечной сети, звонки, которые касаются наличия тех или иных медицинских препаратов будут перенаправляться в колл-центр муниципальной аптечной сети». В настоящее время у муниципальной аптечной сети есть договоренность на поставки дополнительных объемов лекарственных препаратов, в частности левофлоксацина и азитромицина.