В Новосибирске вновь заработают ковидные обсерваторы

В мэрии Новосибирска сообщили о готовности передать областному Минздраву социальные учреждения под обсерваторы. На фоне первой ковидной волны они уже выполняли функцию обсерваторов для приезжих, проходивших обязательный двухнедельный карантин. Из-за растущих показателей по заболеваемости COVID-19 вновь готовят к перепрофилированию комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори», городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» и социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень». Учреждения уже прекратили прием пациентов и готовы, в случае необходимости, предоставить помещения для нужд Минздрава.