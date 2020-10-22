Поезда отменяют из-за коронавирусной пандемии

Западно-Сибирский филиал «Федеральной пассажирской компании» объявил об отмене четырех поездов, три из них отправляются из Новосибирска. Такое решение связано со снижением пассажиропотока из-за распространения COVID-19. С 1 ноября по 23 декабря из Омска, а со 2 ноября по 24 декабря из Новосибирска не будет ходить поезд №187/188 «Новосибирск-Омск-Новосибирск». С 20 ноября по 12 декабря пассажиры не смогут уехать из Кемерово в Новосибирск поездом №29, а с 24 ноября по 14 декабря поездом №30 из Новосибирска в Кемерово. Также временно прекратит курсирование поезд №8/7 «Новосибирск-Владивосток-Новосибирск»: он не будет отправляться из Новосибирска с 20 ноября по 12 декабря, а из Владивостока с 25 ноября по 17 декабря.