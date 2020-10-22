Губернатор назвал ситуацию с COVID-19 напряженной.

На внеочередном заседании правительства 21 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что по своему масштабу вторая волна ковида превосходит первую. «Тем не менее, мы понимаем, что повторное введение ограничительных мер, как мы делали весной, может быть губительным для региональной экономики, для жизни и функционирования многих предприятий, организаций и сфер бизнеса, — сказал господин Травников. — Поэтому на данный момент мы не принимаем решение о введении дополнительных ограничительных мер, за исключением отдельных точечных». Например, ограничения коснутся работы заведений общепита и ночных клубов, а школьники уйдут на двухнедельные каникулы. Первокурсники средних профессиональных учебных заведений будут учиться дистанционно.

Губернатор подчеркнул важность соблюдения новосибирцами уже принятых в связи с пандемией основных санитарных мер: «Правильная тактика — добиться соблюдения всех необходимых мер безопасности: дезинфекция, масочный режим, карантинные мероприятия». Кроме того, Андрей Травников обратился к руководителям организаций с просьбой перевести на удаленную работу сотрудников старше шестидесяти пяти лет.

Фото: архивы пресс-служб