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«Сибирь» победила «Трактор»

Хоккейный клуб «Сибирь» порадовал фанатов после череды фиаско, выиграв у челябинского «Трактора» со счетом 3:1.

Матч КХЛ (Континентальной хоккейной лиги) прервал череду поражений «Сибири», которая проигрывала уже шесть раз подряд. Прошедшая в Новосибирске встреча с челябинским хоккейным клубом «Трактор» закончилась победой хозяев ледовой арены. Итоговый счет 3:1 доказал, что родные стены все-таки помогают. «Спасибо ребятам за хорошую командую победу», ‒ сказал тренер «Сибири» Николай Заварухин, подчеркнув, что эта победа была нужна спортсменам как воздух. Следующий матч «Сибири» состоится 26 октября: ее противником будет казахстанский «Барыс». 

Фото: из архивов пресс-служб 

Екатерина Филиппова,
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