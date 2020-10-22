«Сибирь» победила «Трактор»

Матч КХЛ (Континентальной хоккейной лиги) прервал череду поражений «Сибири», которая проигрывала уже шесть раз подряд. Прошедшая в Новосибирске встреча с челябинским хоккейным клубом «Трактор» закончилась победой хозяев ледовой арены. Итоговый счет 3:1 доказал, что родные стены все-таки помогают. «Спасибо ребятам за хорошую командую победу», ‒ сказал тренер «Сибири» Николай Заварухин, подчеркнув, что эта победа была нужна спортсменам как воздух. Следующий матч «Сибири» состоится 26 октября: ее противником будет казахстанский «Барыс».

Фото: из архивов пресс-служб