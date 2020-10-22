Домашняя кошка выкормила дикую в Новосибирском зоопарке

Сейчас Ника уже превосходит по габаритам свою «новую маму», но родилась рысь очень слабой. Именно поэтому биологическая мать отказалась от нее. От гибели Нику спасла одна из сотрудниц зоопарка, которая принесла на работу свою кошку, как раз недавно родившую котят. Кошка приняла Нику за своего детеныша и принялась усиленно ее откармливать. Сейчас рысь заметно окрепла, но по-прежнему любит играть с мамой-кошкой.