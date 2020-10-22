Строили как перинатальный – сдадут как ковидный

Перинатальный центр начали строить еще семь лет назад, в 2015 году стройку заморозили и возобновили только летом прошлого года. В итоге «многострадальный» центр после открытия может стать местом лечения коронавирусных больных. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников: «Минздраву и Минстрою региона дано поручение после ввода в эксплуатацию нового здания перинатального центра держать его в резерве как потенциальный COVID-центр на двести двадцать коек».