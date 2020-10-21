Около 18 тысяч пожилых новосибирцев получили адресную помощь

С конца марта адресной социальной помощью уже воспользовались почти восемнадцать тысяч одиноких пожилых и маломобильных новосибирцев старше шестидесяти пяти лет. Подобная поддержка продолжает действовать: нуждающиеся пожилые люди могут озвучить свои потребности по телефону горячей линии министерства труда и социального развития 8-800-100-0082. Среди наиболее распространенных обращений, поступающих от одиноких пенсионеров, – покупка товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов, оплата коммунальных услуг, посещение почты и других организаций.