Новосибирские волонтеры превращают стены детских больниц в живописное полотно

Волонтеры культуры Новосибирской области завершают работу над третьим объектом в рамках проекта «Рисунки на здоровье» – граффити на территории Детской городской больницы №6. «Волонтерство в сфере культуры в Новосибирской области – движение, которое еще набирает обороты, но уже сегодня можно говорить о первых результатах: к общественному движению присоединилось около четырехсот человек, – отметил заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов. – Проект „Рисунки на здоровье“ – часть большой работы, которую проводят волонтеры культуры нашего региона. Создавая такие арт-объекты на территории больницы, работая от сердца, они дарят позитивные эмоции болеющим детям. В непростое время волонтерский корпус с такими проектами в сфере культуры – наши опора и подмога».

Художник и автор эскизов настенных рисунков, вдохновленных мультфильмом «Король Лев», – студент третьего курса Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Илья Емельянов.

Фото: архивы пресс-служб