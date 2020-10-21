Ажиотаж вокруг КТ в Новосибирской области растет

Новосибирцы и в более благополучные времена часто обращались к помощи коммерческих медучреждений. Теперь же из-за дополнительной нагрузки, которая выпала на долю бюджетной медицины, все больше жителей вынуждены проходить диагностику платно. Из-за пандемии короновируса, пожалуй, самым востребованным обследованием стала компьютерная томография легких. Частные клиники ведут запись на восемь дней вперед и берут с каждого человека по четыре тысячи рублей и более. Несмотря на выросшие цены, очереди не уменьшаются, некоторые пациенты готовы «добавлять сверху» за срочность. Подобная заинтересованность в КТ объясняется тем, что данная процедура позволяет наиболее четко оценить состояние легких, на которые и приходится основной удар коронавирусной инфекции.