Ночную жизнь Новосибирска ставят на паузу

Эта ограничительная мера начнет действовать в Новосибирской области с понедельника, 26 октября. О дополнительном ограничении сообщил оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса: «Штаб принял решение ограничить работу организаций общественного питания и ночных клубов – они не будут работать с 24:00 и до 8:00». Данный запрет не будет распространяться лишь на заведения общественного питания в аэропортах, на вокзалах и в гостиницах.