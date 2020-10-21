У речки Каменки сделают парк

По итогам голосования среди новосибирцев благоустройство береговой территории реки Каменка заняло четвертое место после Монумента Славы, Затулинского и Заельцовского парков. Более пятнадцати тысяч горожан отдали свой голос за Каменку. В ближайшее время будет закончен дизайн-проект благоустройства пойменной территории. На данный момент завершено дендрологическое обследование пространства. Создатели проекта готовы обсудить концепцию с горожанами в ноябре этого года, чтобы не возникало вопросов о планируемых работах.