Дистанционное лечение организуют в Новосибирской области

Новосибирские поликлиники вводят систему дистанционного наблюдения пациентов, лечащихся на дому. Областной Минздрав принял это решение, чтобы работа медучреждений стала более совершенной в условиях высоких нагрузок — на фоне сезонного роста заболеваемости вирусными инфекциями. Теперь пациентов, которых врач уже осмотрел и назначил лечение, будут консультировать по видеосвязи или по телефону.



По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, сейчас кроме мобильного приложения, которое устанавливают люди на самоизоляции с коронавирусом, планируют организовать систему медицинских консультаций для работы и с другими пациентами, чтобы они могли качественно лечиться дома. Этот шаг тоже поможет снизить нагрузку на специалистов первичного звена.