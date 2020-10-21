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Дистанционное лечение организуют в Новосибирской области

В условиях повысившейся нагрузки на поликлиники часть пациентов будут наблюдать удаленно.

Новосибирские поликлиники вводят систему дистанционного наблюдения пациентов, лечащихся на дому. Областной Минздрав принял это решение, чтобы работа медучреждений стала более совершенной в условиях высоких нагрузок — на фоне сезонного роста заболеваемости вирусными инфекциями. Теперь пациентов, которых врач уже осмотрел и назначил лечение, будут консультировать по видеосвязи или по телефону.

По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, сейчас кроме мобильного приложения, которое устанавливают люди на самоизоляции с коронавирусом, планируют организовать систему медицинских консультаций для работы и с другими пациентами, чтобы они могли качественно лечиться дома. Этот шаг тоже поможет снизить нагрузку на специалистов первичного звена.

Екатерина Филиппова,
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