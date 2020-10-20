Новосибирские суды ограничивают прием посетителей

Президиум Совета судей Новосибирской области рекомендовал судам ввести дополнительные меры из-за постоянной растущей статистики по COVID-19. Президиум рекомендует ограничить личный прием граждан, а передачу и получение документов осуществлять через почту или сервис «Электронное правосудие». Еще одна мера — ограничение доступа в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, в том числе представителей средств массовой информации. Ознакомление с материалами дел теперь планируется проводить только по предварительной записи — с интервалом на изучение документов не более сорока минут.