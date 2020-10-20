Новосибирцы смогут читать книги в модельной библиотеке

Летом централизованная библиотечная система им. Бажова Ленинского района победила в нацпроекте «Культура» и получила пять миллионов рублей на модернизацию. На месте прежней библиотеки появится современная, высокотехнологичная, с обновленными дизайном, мебелью, оборудованием и фондом, интерактивным столом с доступом к единой информационной системе «Олимпия». Планируется, что оснащенная по последнему слову модельная библиотека на Колхидской, 11 откроется уже в декабре этого года.