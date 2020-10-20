В аптеках не хватает противовирусных лекарств и антибиотиков

Ситуацию с лекарственным обеспечением населения рассмотрели на рабочем совещании, которое провел первый заместитель губернатора Юрий Петухов. Руководитель Новосибирского Росздравнадзора Елена Хрусталева подчеркнула, что ведомство обеспечивает ежедневный мониторинг наличия препаратов в аптечных сетях по всей области. Мониторинг показывает, что лекарства, в том числе антибиотики и антивирусные, поступают в аптеки, но из-за ажиотажного спроса, их очень быстро раскупают.



«Это препараты рецептурного отпуска, сильнодействующие, поэтому мы рекомендуем жителям Новосибирской области осознанно подходить к приобретению и приему таких препаратов. Покупать только по назначению врача при наличии рецепта, — сказала госпожа Хрусталева. — Если происходит неконтролируемый прием препаратов, то формируется устойчивость к ним, таким образом, если человек заболеет, дальнейшее лечение становится более сложным». Также она отметила, что проводимые проверки показывают: в тех аптечных сетях, которые отпускают рецептурные препараты по правилам, эти лекарства сохраняются в наличии, а в аптеках, которые нарушают рецептурный отпуск, необходимых препаратов обычно нет.