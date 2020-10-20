Пик второй ковидной волны рассчитали новосибирские ученые

Сотрудники Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий СО РАН создали математическую модель распространения COVID-19 в стране. «Наши расчеты показывали, что если не будут вводиться дополнительные меры, то пика заболеваемости мы достигнем к февралю, – отметил первый замдиректора исследовательского центра Андрей Юрченко. – Сейчас сложно учесть такие факторы, как сезонный грипп, которые будут усугублять ситуацию, уж точно не облегчать».



По словам ученых, модель может показать иной результат, если в данные ввести принятые в будущем новые ограничения и меры. Что касается массовой вакцинации, господин Юрченко считает, что она действительно улучшит ситуацию: «Думаю, что родина второй вакцины, Новосибирск, будет приоритетным городом и одним из первых получит нужные препараты для спасения тысяч людей».