Дополнительные места создают в гинекологической больнице №2 и в областной клинической больнице.
Почти тысячу новых мест для коронавирусных больных организуют в Новосибирской области
По информации пресс-службы новосибирского правительства, всего планируют развернуть девятьсот девяносто две новых койки для заболевших COVID-19. Их будут открывать постепенно. Как сообщила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова, в ближайшее время сто коек введут в гинекологической больнице №2, еще двести коек — в областной клинической больнице. На данный момент в регионе развернуто почти четыре тысячи коек для коронавирусных пациентов.
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