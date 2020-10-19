В регионе приняты дополнительные меры по поддержке экономики и сохранению занятости населения.
Безработным новосибирцам, открывающим свое дело, будут выдавать по 200 тысяч рублей
Возмещение расходов на зарплаты, стимулирование самозанятости и создание дополнительных рабочих мест – эти и другие мероприятия по поддержке занятости утверждены в Новосибирской области. Как отметил министр труда и социального развития области Ярослав Фролов, предусмотрены субсидии работодателям, чтобы возместить расходы на зарплаты работников из числа выпускников, безработных граждан, а также уволенных в связи с ликвидацией организации либо сокращением. Размер компенсации равняется девятнадцати тысячам рублей в месяц на одного сотрудника. Кроме того, власти будут помогать безработным новосибирцам, которые решили открыть свой бизнес. Финансовая поддержка в этом случае составит двести тысяч рублей.
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