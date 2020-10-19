Выходные показали новый коронавирусный максимум

По информации оперштаба Новосибирской области на утро 18 октября, зафиксировано сто сорок девять новых случаев заболевания ковидом. Число выздоровевших пациентов значительно меньше — всего пятьдесят шесть. Скончались еще четыре новосибирца: двое мужчин в возрасте шестидесяти трех и шестидесяти восьми лет и две женщины (возраст — семьдесят четыре и восемьдесят два года). Сто двадцать человек сейчас в реанимации, двадцать восемь — на ИВЛ.