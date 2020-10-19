В Новосибирской области COVID-19 заразились почти 150 человек.
Выходные показали новый коронавирусный максимум
По информации оперштаба Новосибирской области на утро 18 октября, зафиксировано сто сорок девять новых случаев заболевания ковидом. Число выздоровевших пациентов значительно меньше — всего пятьдесят шесть. Скончались еще четыре новосибирца: двое мужчин в возрасте шестидесяти трех и шестидесяти восьми лет и две женщины (возраст — семьдесят четыре и восемьдесят два года). Сто двадцать человек сейчас в реанимации, двадцать восемь — на ИВЛ.
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