Волейболисты новосибирского «Локомотива» уходят на карантин

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» опубликовал в своем Инстаграме и на официальном сайте информацию о двухнедельном карантине по предписанию регионального управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. Причина такого решения — случаи COVID-19 в команде. Из-за сложившейся ситуации будут перенесены два матча в рамках Чемпионата России: 17 октября должен был состояться поединок «Локомотива» с московским «Динамо», а 21 октября — с петербургским «Зенитом». Когда и где будут проводиться перенесенные встречи, пока не сообщается.

Фото: архивы пресс-служб