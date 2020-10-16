Миллион защитных масок закупят для новосибирских медиков

16 октября правительство Новосибирской области провело внеочередное заседание, на котором был одобрен ряд документов, направленных на усиление мер по борьбе с COVID-19. Власти планируют купить маски и лекарства для медучреждений, воспользовавшись средствами из резервного фонда. «Дополнительные средства будут направлены на приобретение одного миллиона штук средств индивидуальной защиты для обеспечения работников государственных учреждений, подведомственных региональному министерству здравоохранения. Кроме того, из резервного фонда ГБУЗ НСО „Городская инфекционная клиническая больница №1» предоставлены субсидии на приобретение пяти тысяч тест-систем для выявления РНК коронавируса, а также лекарственного препарата „Фавипиравир“ для лечения коронавирусной инфекции» — сообщили в пресс-службе областного правительства.