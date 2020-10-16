Масочные проверки устроили в новосибирском метро

Из-за растущих показателей по заболеваемости коронавирусом, правительство Новосибирской области усилило контрольные мероприятия во многих отраслях. Главный акцент сделан на сферу торговли, общепит, индустрию гостеприимства и общественный транспорт. 15 октября Минтранс совместно с городским УМВД проверил, соблюдают ли пассажиры новосибирского метро правила поведения на фоне режима повышенной готовности. Полицейские проводили с гражданами разъяснительные беседы о том, почему так важно носить маски в закрытых пространствах во время пандемии. Пассажиров, которые отказывались надевать маску, отправляли писать объяснительную — специально для этого поставили стол на станции «Красный проспект».

Фото: из архивов пресс-служб