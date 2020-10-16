Минздрав стремится сохранить баланс между антиковидной борьбой и оказанием прочей медпомощи населению

Нагрузка на систему здравоохранения значительно выросла в связи сезонным увеличением заболеваемости вирусными инфекциями. При этом удалось сохранить оказание медицинской помощи по всем направлениям. Работа по противодействию COVID-19 обсуждалась 15 октября на брифинге Новосибирского оперштаба. «Мы сохранили сегодня оказание неотложной помощи по всем направлениям, — отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. — Не закрыт ни один стационар, который оказывает онкологическую помощь, сохранены все региональные сосудистые центры, онкогематологическая, стоматологическая службы, а также всё детское здравоохранение – ни один стационар сегодня не перепрофилирован. Мы сегодня встраиваем этот сложный баланс, чтобы помощь оказывалась всем без исключения, кому она необходима».