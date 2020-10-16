Поиграть в гигантские шахматы теперь могут гости необычного сквера

Оригинальное пространство для отдыха открылось в Новосибирской области, в Краснообске. Здесь можно не только полюбоваться природой и почитать книжку на скамейке, но и поиграть в так называемые уличные шахматы, поражающие своими габаритами. Помимо «большой игры», в сквере появились альпийские горки, новые парковые скамейки, яркие пешеходные дорожки, выложенные тротуарной плиткой, спортивные тренажеры и эффектная подсветка. А для приезжающих в сквер на велосипеде оборудовали удобную велопарковку.

По сообщению пресс-службы правительства Новосибирской области, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году благоустраивается сто семьдесят семь объектов в области: пятьдесят пять общественных пространств и сто двадцать две придомовые территории. На эти цели из федерального и регионального бюджета выделен почти миллиард рублей. На данный момент сто сорок объектов уже сданы.

Фото: из архивов пресс-служб