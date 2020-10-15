Минздрав принял это решение в связи с усугубившейся ситуацией по коронавирусу.
Диспансеризацию и профосмотры в Новосибирской области временно прекращают
На две недели график новосибирских поликлиник изменится. Профилактические осмотры пациентов отменяются, чтобы высвободить время медиков: они помогут специалистам первичного звена здравоохранения, нагрузка на которых значительно возросла — в связи с неутешительной картиной по COVID-19. Медучреждениям в помощь направляют студентов-медиков.
Восстановится ли привычная работа поликлиник после этих двух недель, будет зависеть от статистики заболеваемости коронавирусом.
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