Старожил Новосибирского зоопарка отметил пятнадцатилетие

Сотрудники Новосибирского зоопарка говорят, что Максимус не только красивый тигр, но и очень умный, обстоятельный. Гости зоопарка могут подолгу наблюдать за величественным зверем. Максимус, по животным меркам, может считаться «пенсионером», хотя бодрости он не теряет. Средняя продолжительность жизни тигров в условиях дикой природы — тринадцать-восемнадцать лет, но в неволе они живут гораздо дольше — двадцать пять-двадцать шесть лет. Так что у Максимуса еще все впереди. У «новосибирского-амурского» тигра довольно большое потомство: его дети, внуки и правнуки живут в зоопарках разных стран мира.

Фото: архивы пресс-служб