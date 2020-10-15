Новосибирцы массово вакцинируются от гриппа

По данным Новосибирского министерства здравоохранения, против гриппа вакцинировались более миллиона жителей области. И это не окончательные цифры, поскольку прививочная компания по-прежнему идет. Государственные медучреждения вакцинировали почти девятьсот девяноста шесть тысяч человек, кроме того, сорок две тысячи новосибирцев были вакцинированы за счет работодателей.

«Если есть какие-то объективные причины, по которым нельзя вакцинироваться, например, обострение хронического заболевания, то можно отложить вакцинацию вплоть до конца ноября, — подчеркивает главный специалист региона по вакцинопрофилактике Татьяна Ивлева. — В этом году защититься от гриппа особенно важно, поскольку возможно наложение гриппа на коронавирусную инфекцию. Обе эти инфекции сами по себе протекают достаточно тяжело, а одновременное инфицирование существенно повышает риск тяжелого течения обеих инфекций и риск летального исхода».