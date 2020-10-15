Море цветов украсит новосибирскую набережную

По сообщению пресс-службы городской администрации, торжественная высадка цветов намечена на пятницу, 16 октября. В два часа дня садовники приступят к масштабному преображению Михайловской набережной. В мероприятии примет участие и заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

Всего из Голландии в столицу Сибири было привезено пятьдесят шесть тысяч тюльпанов.