За прошедшие сутки коронавирус диагностировали у ста двадцати семи человек.
Рекордное число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Новосибирской области
За все время пандемии таких высоких показателей в области еще не было. Предыдущий «рекорд» зафиксировали в середине лета: 12 июля инфекция была выявлена у ста двадцати одного человека. По сообщению Новосибирского оперштаба, за 14 октября скончались шесть пациентов — четыре женщины и двое мужчин (все умершие были старше шестидесяти лет).
На сегодняшний день в отделениях реанимации борются за жизнь больше ста двадцати пациентов, двадцать пять из них находятся на ИВЛ.
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