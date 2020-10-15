Рекордное число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Новосибирской области

За все время пандемии таких высоких показателей в области еще не было. Предыдущий «рекорд» зафиксировали в середине лета: 12 июля инфекция была выявлена у ста двадцати одного человека. По сообщению Новосибирского оперштаба, за 14 октября скончались шесть пациентов — четыре женщины и двое мужчин (все умершие были старше шестидесяти лет).

На сегодняшний день в отделениях реанимации борются за жизнь больше ста двадцати пациентов, двадцать пять из них находятся на ИВЛ.