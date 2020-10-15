Мост для белок построили в Новосибирской области

В Краснообске на высоте шести метров над землей установили «пешеходный переход» для белок — его построили в том месте, где зверушки чаще всего попадали под колеса автомобилей. Длина воздушного моста — тринадцать метров. «За установку перехода спасибо бесстрашным орнитологам Олегу Андреенкову и Льву Урусову», — сообщила «Станция юных натуралистов». Сейчас еще непонятно, будут ли белки пользовать этим новшеством. По словам юннатов, это экспериментальный проект, и если потребуется, в него будут вноситься корректировки. Кроме уникально моста, для белок также установлены несколько кормушек и домик.