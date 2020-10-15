Количество бригад скорой помощи резко увеличилось

Теперь в Новосибирске работают тридцать пять инфекционных бригад скорой помощи. Для сравнения: весенний показатель этого года, когда наблюдался пик первой ковидной волны, — двадцать семь бригад. «Мы сегодня столкнулись с тем, что количество вызовов врачей на дом выросло в среднем в четыре раза. Предположить, что у нас вдруг в четыре раза выросло количество медицинского персонала, невозможно. Мы сегодня мобилизуем все наши усилия, чтобы значительно увеличить количество инфекционных бригад первичного звена за счет перераспределения внутри медицинских учреждений, — сказал Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Министр также подчеркнул, что именно выезд на дом к заболевшим позволит минимизировать распространение ковидной инфекции. Он отметил, что лечение коронавируса возможно и показано в амбулаторных условиях — в стационары должны направляться только те пациенты, которым требуется кислородная поддержка. И здесь заключается еще одна важная функция медперсонала первичного звена: определить, необходимо лечение на дому или в стационаре.