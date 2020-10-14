На улице Станционной установили футуристичный арт-объект «Притяжение Луны».
На въезде в Новосибирск приземлились инопланетяне
Своеобразный скульптурный ансамбль, появившийся на западном въезде в город, изображает высадку пришельцев. При взгляде на космический корабль мало кто догадается, что сделан он из деталей обычного УАЗа, отработавшего свой срок. Создатели инопланетной инсталляции отмечают, что будут постепенно привносить в свое произведение дополнительные элементы.
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