Из-за пандемии в клинике Мешалкина приостановили прием иногородних

Начиная с 14 октября Национальный медицинский исследовательский центр имени Мешалкина временно не будет проводить плановые хирургические операции для иногородних. Это решение было принято в связи «с ухудшением эпидемиологической обстановки и необходимостью принятия дополнительных мер по снижению распространения COVID-19 среди сотрудников и больных, находящихся на лечении». Несмотря на то, что плановые госпитализации отменяются, если человеку потребуется экстренная помощь, ее окажут независимо от места проживания. Для новосибирских пациентов плановые операции будут проводиться в привычном порядке.

Фото: архивы пресс-служб