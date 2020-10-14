Новосибирская ТЭЦ-2 стала арт-объектом

Новосибирские художники Марина и Иван Ягода превратили серое ограждение у ТЭЦ-2 в живописное полотно. Пресс-секретарь Сибирской генерирующей компании Ольга Алексеева рассказала об этом на своей странице в Инстаграме. «Вот такая теплая красотка теперь живет у нас на территории ТЭЦ-2, — написала Ольга. — Спасибо нашим художникам и ждем в гости наших жителей. Очень надеемся, что в скором времени разрешат возобновить экскурсии на станции и каждый желающий сможет сфотографироваться рядом с нашей дамой». Граффити действительно получилось очень теплым: оно выполнено в согревающих осенних тонах, а фраза «Тепло внутри», написанная рядом с портретом, емко отражает специфику работы ТЭЦ.

Фото: Инстаграм Ольги Алексеевой