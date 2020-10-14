Мэрия Новосибирска планирует построить хранилище для изъятых товаров и передавать их животным

Такое заявление сделал начальник Управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин. Власти собираются усилить контроль за торговыми точками и чаще проводить для них проверки. Очевидно, что небольшие штрафы в полторы-три тысячи рублей, установленные на данный момент, не особо «мотивируют» недобросовестных торговцев к пересмотру своей рабочей стратегии. Чиновники считают, что необходимо полностью изымать продукцию в случае нелегальной торговли. Для ее хранения планируется построить холодильное хранилище. После того, как товар будет проверен Роспотребнадзором, товары собираются передавать животным в Зоопарк имени Ростислава Шило.

Фото: архивы пресс-служб