В Новосибирском зоопарке пополнение

Первая декада октября оказалась весьма плодотворной для Новосибирского зоопарка — круг его подопечных стал шире. Из Ленинградского зоопарка к нам прибыли сипухи, ястребиные совы и трехцветная белка Превост. Правда, в Санкт-Петербург по обмену была передана капибара. По информации пресс-службы Зоопарка имени Ростислава Шило, обмен животными важен для создания новых пар. В частности, вторую половину получил барханный кот, которому невесту привезли из самой Франции — из «Парка кошек», расположенного в городе Неслес.

Фото: архивы пресс-служб