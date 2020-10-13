Новые птицы и животные приехали к нам из Ленинградской области и из Франции.
В Новосибирском зоопарке пополнение
Первая декада октября оказалась весьма плодотворной для Новосибирского зоопарка — круг его подопечных стал шире. Из Ленинградского зоопарка к нам прибыли сипухи, ястребиные совы и трехцветная белка Превост. Правда, в Санкт-Петербург по обмену была передана капибара. По информации пресс-службы Зоопарка имени Ростислава Шило, обмен животными важен для создания новых пар. В частности, вторую половину получил барханный кот, которому невесту привезли из самой Франции — из «Парка кошек», расположенного в городе Неслес.
Фото: архивы пресс-служб
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