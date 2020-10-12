В поезде-музее новосибирского метро открылась выставка народного художника

Отметивший свой девяносто пятый день рождения Вениамин Чебанов — единственный живущий ныне в Новосибирске художник, который видел Великую Отечественную войну своими глазами, отметила на открытии экспозиции заместитель губернатора Ирина Мануйлова. Экспозиция, названная «Художник величия и подвига», включает репродукции полотен, графики, иллюстраций к книгам, линогравюр, созданных Вениамином Чебановым. Кроме того, на плакатах в поезде-музее собраны его высказывания, размышления о войне, Великой Победе, значении искусства и роли художника.

Фото: из архивов пресс-служб