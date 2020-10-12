Теперь, возвращаясь с работы домой, можно будет познакомиться с творчеством и биографией художника-фронтовика Вениамина Чебанова.
В поезде-музее новосибирского метро открылась выставка народного художника
Отметивший свой девяносто пятый день рождения Вениамин Чебанов — единственный живущий ныне в Новосибирске художник, который видел Великую Отечественную войну своими глазами, отметила на открытии экспозиции заместитель губернатора Ирина Мануйлова. Экспозиция, названная «Художник величия и подвига», включает репродукции полотен, графики, иллюстраций к книгам, линогравюр, созданных Вениамином Чебановым. Кроме того, на плакатах в поезде-музее собраны его высказывания, размышления о войне, Великой Победе, значении искусства и роли художника.
Фото: из архивов пресс-служб
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