Названия для новосибирских скверов придумают сами горожане

По данным новосибирского портала, из почти ста озелененных пространств города названия сейчас имеют меньше двадцати. Чтобы изменить безымянный статус скверов, аллей и бульваров, на портале был запущен опрос, в котором может поучаствовать любой желающий. Можно выдвинуть на голосование топоним собственного сочинения или проголосовать за один из уже предложенных вариантов. На сайте сообщается: «Нами предложены варианты названий, исходя из следующих критериев: по расположению сквера на конкретной улице; по расположенному в сквере памятнику, скульптуре или другому монументально-декоративному объекту; по прежнему историческому названию улицы, квартала, микрорайона; по имени лица, связанного с историей города; по историческому факту, связанному с рассматриваемым сквером». Выбрать имя для скверов Центрального района можно будет до 21 октября этого года на странице муниципального портала poll.novo-sibirsk.ru

Фото: архивы пресс-служб