На муниципальном портале Новосибирска проходит опрос по выбору названий для зеленых локаций города.
Названия для новосибирских скверов придумают сами горожане
По данным новосибирского портала, из почти ста озелененных пространств города названия сейчас имеют меньше двадцати. Чтобы изменить безымянный статус скверов, аллей и бульваров, на портале был запущен опрос, в котором может поучаствовать любой желающий. Можно выдвинуть на голосование топоним собственного сочинения или проголосовать за один из уже предложенных вариантов. На сайте сообщается: «Нами предложены варианты названий, исходя из следующих критериев: по расположению сквера на конкретной улице; по расположенному в сквере памятнику, скульптуре или другому монументально-декоративному объекту; по прежнему историческому названию улицы, квартала, микрорайона; по имени лица, связанного с историей города; по историческому факту, связанному с рассматриваемым сквером». Выбрать имя для скверов Центрального района можно будет до 21 октября этого года на странице муниципального портала poll.novo-sibirsk.ru
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.