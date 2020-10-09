Роспотребнадзор штрафует ТЦ и общепит за несоблюдение социальной дистанции и масочного режима

В условиях режима повышенной готовности, который в Новосибирской области будет действовать по крайней мере до конца октября, с особым пристрастием проверяют места массового скопления граждан. «В первую очередь на контроле ситуация в сфере организации питания и торговли», — отметил начальник отдела регионального государственного контроля министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Евгений Бондаренко. В качестве нарушителя противоэпидемиологических предписаний господин Бондаренко привел пример кафе Центрального района, где не соблюдалась полутораметровая дистанция в размещении столов.

Всего по итогам октябрьских рейдов составлено семьдесят семь протоколов об административных правонарушениях. По двадцати шести из них назначены штрафы — общая сумма штрафов более полутора миллионов рублей.