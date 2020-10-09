Солнечная электростанция заработала в Краснообске

Общая мощность станции составляет шестьдесят два киловатта. Такая установка, во-первых, поможет значительно снизить выброс углекислого газа в атмосферу (на шестьдесят две тонны ежегодно), во-вторых, она позволит экономить на электроэнергии более четырехсот тысяч рублей в год.

Это первая в стране электростанция, на которой используются новейшие модули с максимальным на данный момент КПД ячеек – 23,2% – и мощностью четыреста ватт. Представители компании-подрядчика Neosun Energy подчеркивают, что современные модули станции, занимая меньшую площадь, обеспечивают получение большего объема зеленой энергии. Директор компании «Брусника.Сибакадемстрой», которая занимается строительством микрорайона «Пшеница», Павел Рогожников, отметил: «Запуск солнечной электростанции на площадке мобильного стройгородка для нас — эксперимент, который позволит понять, сколько электроэнергии мы можем собрать, чтобы в будущем компенсировать ее на пожарную сигнализацию, освещение мест общего пользования и прочие нужды».