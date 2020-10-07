В Новосибирской области продолжают перепрофилировать больницы под ковидные госпитали

По сообщению Минздрава области, нагрузка на инфекционные госпитали сейчас усиливается. Это связано с традиционным сезонным всплеском по заболеваемости ОРВИ, а также с увеличением числа случаев COVID-19 и пневмонии. Растет количество тяжелых пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке и круглосуточном наблюдении со стороны врачей. Чтобы распределить нагрузку между медицинскими учреждениями, решено было перевести еще два новосибирских стационара в статус коронавирусных госпиталей. Речь идет о Городской клинической больнице скорой помощи №2 и Новосибирском областном кардиологическом диспансере. Они будут переоборудованы в ближайшее время.

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