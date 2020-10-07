Новосибирские пловцы привезли с Кубка России восемь медалей

Финал Кубка России, проходивший в Калужской области, стал для пловцов первым официальным стартом всероссийского уровня. После перерыва в соревнованиях, связанного с коронавирусными ограничениями, новосибирские спортсмены показали себя более чем достойно. Лидер сборной области Арина Суркова выиграла сразу три золота и одно серебро. Также обладателем серебряной медали стала Анита Грищенко, а Екатерина Никонова завоевала бронзу. Кроме того две медали – золотую и бронзовую – принес в копилку новосибирской сборной Даниил Марков.

Фото: архивы пресс-служб