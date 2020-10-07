В октябре в Новосибирской области будут сданы 10 фельдшерско-акушерских пунктов

Вопросам строительства фельдшерско-акушерских пунктов было посвящено прошедшее 6 октября совещание областного правительства. Заместитель губернатора Юрий Петухов провел его в формате видеосвязи. Он обсудил с главврачами больниц, представителями профильных министерств и главами районов Новосибирской области ситуацию с ходом строительства ФАПов. Представители Управления капитального строительства отчитались по срокам ввода каждого из фельдшерско-акушерских пунктов. Известно, что в октябре будет введено сразу 10 ФАПов. Всего в 2020 году запланировано строительство 42 фельдшерско-акушерских пунктов, это одна из важных задач регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», который реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Фото: архивы пресс-служб