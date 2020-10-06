В Новосибирской области обновляют парк автобусов

По итогам проекта «Народный бюджет» выяснилось, что улучшение общественного транспорта – один из приоритетов для новосибирцев. Помимо 15 современных автобусов, городской парк общественного транспорта пополнится 40 экологичными автобусами – Новосибирск получит их в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году. Новые автобусы будут не просто более комфортными для пассажиров: их негативное влияние на окружающую среду гораздо меньше, чем у привычных моделей, поскольку топливо при сгорании не выбрасывает в атмосферу вредных частиц. Новые автобусы работают значительно тише обычных, они реже ломаются и будут дольше служить горожанам.